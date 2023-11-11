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13:47, 11 ноября 2023Наука и техника

Раскрыты используемые Украиной для атак по территории России типы беспилотников

Герой России Липовой: ВСУ применяют самодельные и промышленные БПЛА

Фото: Alina Smutko / Reuters

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал два типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак по территории России. Его цитирует News.ru.

По словам эксперта, для этих целей Киев применяет дроны кустарного (с дальностью полета до 500 километров) и промышленного (до 1000 километров) производства.

«Они, как правило, несут небольшой заряд: гранату, мину, противотанковый снаряд. Их легко сбить, они не обладают малозаметностью», — раскрыл Липовой.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что основная часть беспилотников ВСУ приходится на дроны кустарного производства, собранные на коленке из западных комплектующих.

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