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16:31, 11 ноября 2023Россия

Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

«МК»: главу ФПБК Бородина в Северной Осетии лишили статуса адвоката

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил статуса адвоката главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Совет принял это решение 10 ноября. По данным издания, в качестве причины названы факты нарушения скандально известным Бородиным адвокатской этики. Среди них — совмещение правозащитной и адвокатской деятельности, что запрещено. Автором новости на сайте «МК» значится Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России.

При этом на сайтах адвокатской палаты Северной Осетии и коллегии адвокатов №1 Владикавказа Бородин на данный момент указан как действующий адвокат.

Виталий Бородин известен жалобами на ряд актеров, музыкантов и журналистов. Ранее он проиграл суд с актером Данилой Козловским, который подал иск о защите чести и достоинства на общественника. Тот требовал проверить артиста на предмет дискредитации Российской армии.

В октябре Виталий Бородин также обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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