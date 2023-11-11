Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

«МК»: главу ФПБК Бородина в Северной Осетии лишили статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил статуса адвоката главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Совет принял это решение 10 ноября. По данным издания, в качестве причины названы факты нарушения скандально известным Бородиным адвокатской этики. Среди них — совмещение правозащитной и адвокатской деятельности, что запрещено. Автором новости на сайте «МК» значится Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России.

При этом на сайтах адвокатской палаты Северной Осетии и коллегии адвокатов №1 Владикавказа Бородин на данный момент указан как действующий адвокат.

Виталий Бородин известен жалобами на ряд актеров, музыкантов и журналистов. Ранее он проиграл суд с актером Данилой Козловским, который подал иск о защите чести и достоинства на общественника. Тот требовал проверить артиста на предмет дискредитации Российской армии.

В октябре Виталий Бородин также обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

