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15:08, 29 октября 2023Интернет и СМИ

Юрия Дудя потребовали наказать за дискредитацию Российской армии

Общественник Бородин потребовал наказать Юрия Дудя за дискредитацию ВС РФ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественный деятель Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бородина возмутили высказывания журналиста в его новом интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Там Дудь грубо осудил СВО, цинично отозвался о российских военных и добровольцах, а также похвалил США. Эти высказывания общественник считает необходимым проверить и наказать за них в соответствии с российскими законами.

Ранее Бородин отказался выплатить актеру театра и кино Даниле Козловскому один рубль по иску о защите чести и достоинства. Он подал апелляционную жалобу на решение суда, который встал на сторону Козловского. Его общественник также просил проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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      Илона Палей
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