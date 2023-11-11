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19:41, 11 ноября 2023Спорт

В «Локомотиве» заявили о желании вернуть Миранчука

Дмитрий Ульянов заявил о желании «Локомотива» вернуть хавбека Алексея Миранчука

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил о желании клуба вернуть футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Ульянов отметил, что вопрос трансфера полузащитника зависит не от команды. «Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», — добавил он.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в пяти матчах во всех турнирах, не забив ни одного мяча. 28-летний россиянин представляет итальянскую команду с лета 2020 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В составе столичной команды выступает его брат Антон Миранчук.

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      Дарья Коршунова
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