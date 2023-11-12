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13:12, 12 ноября 2023Забота о себе

Эндокринолог похвалила систему радикального похудения Киркорова

Эндокринолог Зухра Павлова: Киркоров вновь наберет вес, если забросит спорт

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что сбросивший несколько десятков килограммов Филипп Киркоров комплексно подошел к похудению, но он вновь наберет вес, если забросит спорт и начнет много есть. Профессор похвалила и одновременно раскритиковала систему радикального похудения певца в своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что артист при росте 205 сантиметров весит всего 91 килограмм. Ранее его вес достигал 118 килограммов. Эндокринолог объяснила, что заметный на старых фотографиях Киркорова выпирающий живот нельзя убрать только липосакцией.

«Лечение было комплексным, — заверила она. — Это не только работа хирурга, но и эндокринолога, диетолога, возможно, кардиолога, потому что человек все-таки не молод. Предположу, что использовались лекарственные средства, которые помогают уменьшить объем жировой ткани. За счет подавления аппетита и увеличения периода насыщения уходил тот самый неподвластный операциям лишний жир».

Профессор добавила, что после курса лечения Киркорову сделали рельефные кубики на животе. Для того же, чтобы получить мышцы на руках и ногах, артисту придется самостоятельно потрудиться — в спортзале, добавила Павлова.

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Вернутся ли лишние килограммы обратно? Разумеется, если певец перестанет заниматься физкультурой и снова начнет набрасываться на еду

Зухра Павловаэндокринолог, профессор

Напоследок Павлова обратила внимание, что, взявшись за свое здоровье и вес, артист избавился от рыхлости, дряхлости и старости.

Ранее Зухра Павлова назвала одну из главных причин мировой эпидемии ожирения. Она отметила, что люди стремительно набирают вес из-за увлечения сладкими газированными напитками.

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      Вера Владзиевская
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