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06:42, 12 ноября 2023Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки по общему числу голов до 68

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по голам в пустые ворота в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание по общему числу голов в регулярных чемпионатах до 68. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Его команда одержала победу против «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1, в которой Овечкин смог оформить дубль.

При этом на счету игрока из Канады 894 гола в 1487 матчах.

Ранее стало известно, что Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ. 9 ноября столичная команда уступила «Флориде Пантерс» со счетом 3:4 в овертайме. Овечкин провел на льду 22,5 минуты, не набрав очков.

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      Марина Совина
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