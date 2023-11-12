Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки по общему числу голов до 68

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по голам в пустые ворота в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание по общему числу голов в регулярных чемпионатах до 68. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Его команда одержала победу против «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1, в которой Овечкин смог оформить дубль.

При этом на счету игрока из Канады 894 гола в 1487 матчах.

Ранее стало известно, что Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ. 9 ноября столичная команда уступила «Флориде Пантерс» со счетом 3:4 в овертайме. Овечкин провел на льду 22,5 минуты, не набрав очков.