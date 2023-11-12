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16:36, 12 ноября 2023Культура

Против Слепакова потребовали возбудить уголовное дело за песню

«Ветераны России» потребовали возбудить уголовное дело против Слепакова за песню
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Против популярного комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) потребовали возбудить уголовное дело за оскорбительную песню «Нерусский». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что в опубликованной в сети упомянутой песне исполнитель спародировал артиста SHAMAN, что возмутило российских общественников. По словам «Ветеранов России», ее строки унижают достоинство россиян, поэтому их нужно проверить компетентным органам. Вследствие этого деятели обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Отмечается, что в отношении Слепакова требуют завести дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», максимальное наказание по которой — пять лет.

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Ранее Слепаков продал квартиру в центре Москвы. Уточнялось, что изначально комик продавал объект площадью 217 квадратных метров за 295 миллионов рублей.

В октябре он высказался о нападении ХАМАС на Израиль. Слепаков пожелал израильским военнослужащим сил и мужества и принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

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      Екатерина Ештокина
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