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19:06, 12 ноября 2023Силовые структуры

Пять человек избили в метро Петербурга инспектора по безопасности

СК: в метро Санкт-Петербурга пять мужчин избили инспектора по безопасности

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В метро Санкт-Петербурга пять человек избили инспектора по безопасности. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ночь с 11 на 12 ноября несколько пьяных мужчин пытались прорваться в петербургское метро на станции «Удельная». На пути у них оказался 65-летний инспектор, сообщила «Фонтанка». Подвыпившая компания избила его. В результате пострадавший с ушибами и травмой головы оказался в больнице.

Позже выяснилось, что зачинщики драки работают на складе маркетплейса в Шушарах. Причем, пока трое избивали инспектора по безопасности, другие двое собутыльников звонили в полицию.

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