Пять человек избили в метро Петербурга инспектора по безопасности

СК: в метро Санкт-Петербурга пять мужчин избили инспектора по безопасности

В метро Санкт-Петербурга пять человек избили инспектора по безопасности. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ночь с 11 на 12 ноября несколько пьяных мужчин пытались прорваться в петербургское метро на станции «Удельная». На пути у них оказался 65-летний инспектор, сообщила «Фонтанка». Подвыпившая компания избила его. В результате пострадавший с ушибами и травмой головы оказался в больнице.

Позже выяснилось, что зачинщики драки работают на складе маркетплейса в Шушарах. Причем, пока трое избивали инспектора по безопасности, другие двое собутыльников звонили в полицию.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку.

Ранее стало известно, что в Якутии арестовали полицейского, избившего до комы старшего по званию коллегу. Задержанного Романа Севрюгина подозревают в совершении преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.