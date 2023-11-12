Избившего коллегу в ресторане российского полицейского арестовали

РИА Новости: в Якутии арестовали полицейского, избившего коллегу до комы

В городе Ленске в Якутии арестовали полицейского, избившего коллегу до состояния комы. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роман Севрюгин проведет ближайшие два месяца под арестом. Севрюгина подозревают в совершении преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драка произошла 11 ноября в ресторане «Лена» во время празднования Дня полиции. Кадры драки попали на видео.

Ранее стало известно, что МВД начало проверку из-за отправившего в кому старшего по званию полицейского.