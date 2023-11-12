Высказана версия о спрятанных под пирамидами в Египте сокровищах Атлантиды

РИА Новости: ученые надеются отыскать тайные комнаты под сфинксом в Египте

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что Большого сфинкса в Египте древним мастерам помог создать ветер. Об этом пишет РИА Новости.

Монументальную скульптуру они изваяли из монолитной скалы. На протяжении длительного времени под воздействием ветра мягкий слой известняка таял, пока под ним не оказалась твердая порода. Мастера отшлифовали туловище, лапы и голову сфинкса. Однако дальнейшие исследования показали, что под ним находятся тайные помещения.

Согласно одной из версий, там спрятаны величайшие достижения египетской культуры, благодаря чему они были названы «зал знаний». В начале ХХ века медиум и целитель из Кентукки Эдгар Кейси заявил, что в подземелье находится наследие жителей затонувшей Атлантиды.

В записках арабских путешественников рассказывается о подземных ходах, которые ведут от трех пирамид к большому хранилищу, расположенному между лап сфинкса.

В 1989 году японские ученые из Университета Васэда обнаружили под его левой лапой небольшой тоннель. Сейсмологическое сканирование, проведенное американским геофизиком Томасом Добецки годом позже, показало, что ход ведет к запечатанным камерам. Однако дальнейшие исследования остановили власти Египта, запретившие ученым работать в зоне памятника.

Археолог Захи Хавасс обошел этот запрет, использовав геодезические радары. Но он обнаружил лишь пустую сеть из галерей и камер. Тем не менее он верит, что когда-нибудь ученым удастся разгадать загадку «зала знаний».