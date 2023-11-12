«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1. На четвертой минуте вывел хозяев вперед полузащитник Михаил Игнатов. На 15-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Квинси Промес. На 81-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.

После 15 матчей «Спартак» располагается на шестом месте, набрав 24 очка. «Ростов» занимает 11-е место, имея в активе 17 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 25 ноября. «Ростов» днем позднее примет «Пари Нижний Новгород».