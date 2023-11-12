Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Барыс
4:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:0
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Сочи
0:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Спартак М
2:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
21:32, 12 ноября 2023Спорт

«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1. На четвертой минуте вывел хозяев вперед полузащитник Михаил Игнатов. На 15-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Квинси Промес. На 81-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.

После 15 матчей «Спартак» располагается на шестом месте, набрав 24 очка. «Ростов» занимает 11-е место, имея в активе 17 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 25 ноября. «Ростов» днем позднее примет «Пари Нижний Новгород».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

      В США выступили против оккупации сектора Газа

      В Киеве заподозрили Урсулу фон дер Ляйен во лжи

      На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

      Германия выступила против немедленного прекращения огня в Газе

      «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

      В российском городе пенсионерка врезалась на машине в остановку с людьми

      Генерал ВСУ посоветовал Киеву поучиться военному делу у России

      На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией

      Названы приоритеты Трампа в случае возвращения на пост президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости