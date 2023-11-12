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15:16, 12 ноября 2023Спорт

Стали известны первые слова Павловича после поражения от Аспиналла

Секундант Павловича Левин заявил, что боец был уверен, что добьет Аспиналла

Фото: Wendell Cruz / Reuters

Артем Левин, секундант российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, рассказал о первых словах спортсмена после поражения британцу Тому Аспиналлу. Его слова приводит Sport24.

«В начале боя у Сергея зашел удар левой с полубока, который сотряс Аспиналла. Мы разговаривали после боя, Серега сказал: "Я почувствовал, что сейчас его добью". После этого момента он пошел за ним — это была ошибка», — заявил Левин.

Поединок, в котором на кону стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Аспиналл нокаутировал Павловича на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

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      Ксения Курашкина
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