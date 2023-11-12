Стали известны первые слова Павловича после поражения от Аспиналла

Секундант Павловича Левин заявил, что боец был уверен, что добьет Аспиналла

Артем Левин, секундант российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, рассказал о первых словах спортсмена после поражения британцу Тому Аспиналлу. Его слова приводит Sport24.

«В начале боя у Сергея зашел удар левой с полубока, который сотряс Аспиналла. Мы разговаривали после боя, Серега сказал: "Я почувствовал, что сейчас его добью". После этого момента он пошел за ним — это была ошибка», — заявил Левин.

Поединок, в котором на кону стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Аспиналл нокаутировал Павловича на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.