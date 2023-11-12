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08:01, 12 ноября 2023Спорт

Российский боец Павлович за минуту проиграл нокаутом в титульном бою UFC

Российский боец Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в титульном бою UFC

Фото: Frank Franklin II / AP

Российский боец Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу в титульном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок, на кону в котором стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Аспиналл нокаутировал Павловича на первой минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

До боя Аспиналл называл Павловича лучшим бойцом в мире и добавил, что готовится к пятираундовому поединку. «Он наносит правильные удары в правильное время. В UFC много бойцов, которые обладают такой же мощью, но у них нет тех результатов, которые есть у него: завершения в первых раундах и нокауты», — заявил Аспиналл.

Изначально на UFC 295 должны были подраться действующий обладатель титула в тяжелом весе американец Джон Джонс и его соотечественник Стипе Миочич. Однако незадолго до боя Джонс повредил плечо, из-за чего был вынужден сняться с поединка. Павлович был запасным на этот бой, но UFC свел его в Аспиналлом.

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      Андрей Стрельцов
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