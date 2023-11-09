Британец Аспиналл назвал Павловича лучшим бойцом мира перед поединком в UFC

Аспиналл назвал Сергея Павловича лучшим бойцом мира перед поединком в UFC

Британский боец смешанного стиля (MMA) Том Аспиналл оценил уровень россиянина Сергея Павловича перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Sky Sports.

«Он наносит правильные удары в правильное время. В UFC много бойцов, которые обладают такой же мощью, но у них нет тех результатов, которые есть у него: завершения в первых раундах и нокауты», — заявил Аспиналл. Он назвал Павловича лучшим бойцом в мире и добавил, что готовится к пятираундовому поединку.

Павлович и Аспиналл подерутся 12 ноября на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. Спортсмены поспорят за титул временного чемпиона промоушена в тяжелом весе. 3 сентября британец рассказал, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки срывались.

В активе 31-летнего Павловича 17 побед в 18 боях. На счету 30-летнего Аспиналла 13 побед при трех поражениях.