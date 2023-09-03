Британский боец UFC захотел подраться с «большим русским парнем» Павловичем

Британский боец UFC Аспиналл выразил готовность подраться с Сергеем Павловичем

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Том Аспиналл выразил готовность подраться с россиянином Сергеем Павловичем. Его слова приводит YouTube-канал The Mac Life.

«Мне остается только один соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду с ним в октагон. С радостью подерусь с Сергеем Павловичем», — заявил Аспиналл. Он отметил, что они с Павловичем должны были провести бой уже дважды, но образа раза поединки срывались.

19 августа о готовности подраться с Павловичем рассказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович. «Звучит заманчиво. Это отличная идея, я собираюсь поговорить с UFC о переходе в тяжелый вес», — признался он.

В данный момент Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Чемпионом является американец Джон Джонс, которому предстоит защита титула в поединке с соотечественником Стипе Миочичем. В активе 30-летнего российского бойца 17 побед в 18 поединках.