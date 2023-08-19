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11:23, 19 августа 2023Спорт

Блахович заявил о желании подраться с россиянином Павловичем

Блахович заявил о желании подраться с россиянином Павловичем в тяжелом весе

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Польский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ян Блахович заявил о желании подраться с россиянином Сергеем Павловичем. Его слова приводит Sportsnaut.

«Звучит заманчиво. Это отличная идея, я собираюсь поговорить с UFC о переходе в тяжелый вес. Над этим точно стоит подумать», — заявил Блахович, на данный момент выступающий в полутяжелом весе. Он отметил, что также рассматривает проведение поединка против британца Тома Аспиналла.

4 июля Павлович возглавил рейтинг представителей тяжелого веса UFC. Россиянин поднялся на одну позицию и опередил в списке француза Сирила Гана.

За карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу. На счету 40-летнего Блаховича 29 побед, 10 поражений и ничья.

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    Ксения Курашкина
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