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13:15, 4 июля 2023Спорт

Россиянин Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович возглавил рейтинг представителей тяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен поднялся на одну позицию и опередил в списке француза Сирила Гана. Чемпионский пояс в этой весовой категории сохраняет американец Джон Джонс.

Другой россиянин — Дамир Исмагулов — опустился на две позиции в рейтинге легкого веса и теперь располагается на 14-й строчке. 2 июля он проиграл единогласным решением судей американцу Гранту Доусону. Чемпионом UFC в этом весе является россиянин Ислам Махачев.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

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    Алексей Гусев
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