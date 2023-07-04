Россиянин Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович возглавил рейтинг представителей тяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен поднялся на одну позицию и опередил в списке француза Сирила Гана. Чемпионский пояс в этой весовой категории сохраняет американец Джон Джонс.

Другой россиянин — Дамир Исмагулов — опустился на две позиции в рейтинге легкого веса и теперь располагается на 14-й строчке. 2 июля он проиграл единогласным решением судей американцу Гранту Доусону. Чемпионом UFC в этом весе является россиянин Ислам Махачев.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

