Россиянин Павлович выиграл шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Россиянин Павлович нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одолел американца Кертиса Блейдса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это уже шестая схватка в UFC подряд, которую 30-летний тяжеловес Павлович завершил в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение

