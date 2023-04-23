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04:25, 23 апреля 2023Спорт

Россиянин Павлович выиграл шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Россиянин Павлович нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одолел американца Кертиса Блейдса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это уже шестая схватка в UFC подряд, которую 30-летний тяжеловес Павлович завершил в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение

Марина Совина
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