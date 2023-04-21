Россиянин Павлович оценил шансы выиграть шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Россиянин Павлович невысоко оценил шансы выиграть шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса на турнире UFC Vegas 71. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Спортсмен невысоко оценил шансы в шестой раз подряд закончить поединок победой в первом раунде. «Кертис тоже знает — ставки высоки. На кону возможность получить титульный бой», — рассказал Павлович.

Россиянин встретится с Блейдсом в рамках тяжелой весовой категории. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 23 апреля.

На счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года, он одержал пять побед подряд в первом раунде в рамках промоушена.