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10:36, 21 апреля 2023Спорт

Россиянин Павлович оценил шансы выиграть шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Россиянин Павлович невысоко оценил шансы выиграть шестой бой в UFC подряд в первом раунде

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса на турнире UFC Vegas 71. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Спортсмен невысоко оценил шансы в шестой раз подряд закончить поединок победой в первом раунде. «Кертис тоже знает — ставки высоки. На кону возможность получить титульный бой», — рассказал Павлович.

Россиянин встретится с Блейдсом в рамках тяжелой весовой категории. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 23 апреля.

На счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года, он одержал пять побед подряд в первом раунде в рамках промоушена.

Алексей Гусев
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