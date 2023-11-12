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20:06, 12 ноября 2023Мир

Пять американских военных погибли при крушении самолета в Средиземном море

Reuters: пять военных США погибли при крушении самолета ВВС в Средиземном море

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Пять военных погибли при крушении американского самолета в Средиземном море. Об этом стало известно Reuters от Министерства обороны США.

Авиакатастрофа произошла во время учений по дозаправке. Самолет с пятью военными на борту рухнул в воду.

Для поисково-спасательных работ привлекли военные самолеты и корабли США. Ведется расследование причин крушения, добавили в военном ведомстве.

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О крушении самолета ВВС США стало известно 10 ноября. Тогда командование не раскрыло информацию об инциденте.

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      Вера Владзиевская
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