В Bellator сделали заявление о проваленном допинг-тесте брата Нурмагомедова

Bellator: решение о лишении Усмана Нурмагомедова чемпионского титула не принято

В Bellator сделали заявление о проваленном допинг-тесте брата российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Комментарий организации приводит ТАСС.

В Bellator подтвердили дисквалификацию спортсмена на полгода. «Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решение о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», — подчеркнули в промоушене.

Ранее сообщалось, что допинг-тест двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова дал положительный результат на неизвестное вещество. Титульный бой с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. Он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года.