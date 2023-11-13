Боец UFC объяснил выбор между выступлениями ради денег или России
Боец UFC Вячеслав Борщев заявил, что дерется ради денег, так как это его работа
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев объяснил, почему выступает ради денег, а не России. Его слова приводит Sport24.
Спортсмен заявил, что дерется ради денег, так как это его работа. «Я грею жопу в Калифорнии! Ну кого мне обманывать?! Зачем я буду лицемером?» — задался вопросом он. Борщев подчеркнул, что Россию представляют врачи, спасатели и другие герои страны.
9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.
Россиянин провел в UFC четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. 12 ноября Борщев на турнире UFC 295 в Нью-Йорке его поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым завершился вничью.