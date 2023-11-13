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07:50, 13 ноября 2023Спорт

Боец UFC объяснил выбор между выступлениями ради денег или России

Боец UFC Вячеслав Борщев заявил, что дерется ради денег, так как это его работа

Фото: Rikin Katyal / Unsplash

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев объяснил, почему выступает ради денег, а не России. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что дерется ради денег, так как это его работа. «Я грею жопу в Калифорнии! Ну кого мне обманывать?! Зачем я буду лицемером?» — задался вопросом он. Борщев подчеркнул, что Россию представляют врачи, спасатели и другие герои страны.

9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.

Россиянин провел в UFC четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. 12 ноября Борщев на турнире UFC 295 в Нью-Йорке его поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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