В Москве мужчина лишился миллиона рублей из-за банкомата

В Москве у мужчины украли 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат

Житель Москвы поместил почти миллион рублей в банкомат, не дождался подтверждения операции и лишился крупной суммы. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

11 ноября 35-летний Владимир решил внести платеж по ипотеке в размере двух миллионов рублей. Он пришел к банкомату, который находится в одном из торговых центров города, и внес два платежа по миллиону рублей. Мужчина положил первую часть суммы в банкомат и дождался подтверждения операции. Однако после внесения оставшихся 995 тысяч рублей Владимир не убедился, что банкомат принял деньги, и ушел.

Спустя 10 минут мужчина обнаружил, что сумма не зачислилась. Он позвонил в службу поддержки, и сотрудник банка заявил, что аппарат не принял деньги и вернул их. Владимир прибежал к банкомату, однако крупной суммы там уже не было. Мужчина сразу обратился в полицию. Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось найти человека, который украл деньги из банкомата.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда, работающая на государственной службе, попалась на удочку мошенников и перечислила им крупную сумму. Аферисты заявили, что женщина причастна к серьезному преступлению, и потребовали проверить банковский счет.