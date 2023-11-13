Эксперт заявил о начале информационной войны после беспорядков в Махачкале

Эксперт Манойло заявил об информационной войне после беспорядков в Махачкале

Вокруг событий в Дагестане, где 29 октября произошли беспорядки в аэропорту Махачкалы, сегодня разворачивается настоящая информационная война — такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель программы «Информационные войны» МГУ Андрей Манойло.

«Внутри России ее участники — это различные оппозиционные группировки, стремящиеся расшатать ситуацию в стране перед будущими президентскими выборами. Но есть и внешние силы, которые не остаются в стороне, — это зарубежные спецслужбы», — рассказал эксперт.

Чтобы противостоять этому, Манойло призвал, с одной стороны, выявить, задержать и наказать всех виновников произошедшего, причем делать это исключительно публично. С другой стороны, важно переломить ход информационной войны, завладев интернет-повесткой.

Подробности о том, как провокаторы толкают россиян на массовые беспорядки, можно прочитать здесь.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Государственный секретарь Дагестана и депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что сумма ущерба от беспорядков составила 285 миллионов рублей. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам. 6 ноября в МВД России сообщили, что полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы.