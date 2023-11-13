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16:02, 13 ноября 2023Из жизни

Собаку официально признали дочерью мужчины после развода

В Колумбии суд официально признал собаку членом семьи после развода супругов

Фото: Jamie Street / Unsplash

В Колумбии собаку супругов после их развода официально признали членом семьи. Об этом сообщает The Washington Post.

Ректор университета Хавер Алексис Кастаньо разошелся с женой в 2021 году. После развода собака по кличке Симона, которая принадлежала супругам, стала жить с бывшей женой мужчины. Женщина не позволяла Кастаньо часто видеться с собакой, из-за чего он впал в депрессию. Более того, мужчина был уверен, что Симона тоже скучает по нему и страдает из-за разлуки.

Тогда он обратился в суд с просьбой обеспечить ему регулярные свидания с питомцем. В ответ на обращение Верховный суд Боготы постановил, что собака может по закону считаться дочерью Кастаньо, что предполагает соответствующее к ней отношение. Согласно заявлению судей, до развода хозяев Симона была «частью многовидовой семьи». Отмечается, что решение официально признать животное членом семьи впервые принимается судом в Колумбии.

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Теперь Кастаньо имеет право регулярно видеться с Симоной. В скором времени судья по семейным делам составит точный график встреч мужчины и питомца.

Ранее житель США спас домашнюю собаку от пумы и получил травмы. Мужчина получил царапину и колотую рану.

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