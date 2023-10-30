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17:50, 30 октября 2023Из жизни

Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

People: в США хозяин спас собаку от пумы и получил колотую рану

Фото: Kwadrat / Shutterstock / Fotodom

Житель США спас домашнюю собаку от пумы и получил травмы. Об этом сообщает People.

Мужчина гулял в национальном парке недалеко от города Малибу, штат Калифорния, когда на его собаку набросилась пума. Хозяин тут же схватил пса, не дав хищной кошке схватить его. В результате нападения мужчина получил царапину и колотую рану.

Сотрудники национального парка оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Парк временно закрыли для посещения на время проведения расследования обстоятельств произошедшего. Сотрудники парка предупредили посетителей об опасности диких животных. По их словам, чтобы отпугнуть пуму, необходимо бросать в нее предметы, громко кричать и размахивать руками. «Медленно отходите назад, давая возможность пуме уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте!» — призывают специалисты.

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