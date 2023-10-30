Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

People: в США хозяин спас собаку от пумы и получил колотую рану

Житель США спас домашнюю собаку от пумы и получил травмы. Об этом сообщает People.

Мужчина гулял в национальном парке недалеко от города Малибу, штат Калифорния, когда на его собаку набросилась пума. Хозяин тут же схватил пса, не дав хищной кошке схватить его. В результате нападения мужчина получил царапину и колотую рану.

Сотрудники национального парка оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Парк временно закрыли для посещения на время проведения расследования обстоятельств произошедшего. Сотрудники парка предупредили посетителей об опасности диких животных. По их словам, чтобы отпугнуть пуму, необходимо бросать в нее предметы, громко кричать и размахивать руками. «Медленно отходите назад, давая возможность пуме уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте!» — призывают специалисты.

Ранее сообщалось, что в США медведь напал на охранника курортного отеля и нанес ему травмы. Мужчине удалось выбраться и позвонить в службу спасения.

