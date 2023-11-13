Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
13:57, 13 ноября 2023Спорт

Физиотерапевт ответила на вопрос об онемении рук после тренировки

Физиотерапевт Чен объяснила онемение рук после тренировки переутомлением мышц

Фото: Unsplash

Физиотерапевт Элис Чен ответила на вопрос об онемении рук и ног после тренировки. Ее слова приводит Shape.

«Покалывание или онемение в руках обычно является признаком того, что приток крови к нервам блокируется, как правило, это происходит из-за переутомления мышц», — объяснила Чен. Кроме того, покалывание может возникать из-за позиционного положения тела во время занятия, например: фиксация согнутых в локтях рук на беговой дорожке.

Специалист рассказала, что для предотвращения онемения необходимо обращать внимание на тренировочный режим и технику выполнения упражнений. Например, вместо того, чтобы сжимать руки в кулак во время бега, Чен советует расслабить хватку и представить, что человек держит что-то легкое между большим и указательным пальцами. Она пояснила, что концентрация на ослаблении хвата также помешает слишком сильно размахивать руками, что является пустой тратой энергии.

Ранее фитнес-эксперт Наталья Горбунова ответила на вопрос о тренировках до отказа мышц. «Однозначно тренировки до отказа не подойдут новичкам. Они еще не знакомы до конца с техникой выполнения упражнений, нервная система не подготовлена к подобным нагрузкам», — заявила специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

      Списанные армией Нидерландов немецкие ЗСУ Gepard передадут Украине

      Писателя Шендеровича оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

      Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

      Почти 100 россиян удалось эвакуировать из Газы

      Регионам захотели дать право запрещать продажу пива в жилых домах

      Врач посоветовала добавить в рацион в холода два продукта

      В Госдуме отреагировали на идею о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей

      Второклассники оказались в центре секс-скандала в российской школе

      США свернули некоторые работы по военной биологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости