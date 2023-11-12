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13:18, 12 ноября 2023Спорт

Фитнес-эксперт ответила на вопрос о тренировках до отказа мышц

Эксперт Горбунова рассказала, что тренировки до отказа мышц не подойдут новичкам

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Наталья Горбунова ответила на вопрос о тренировках до отказа мышц. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Однозначно тренировки до отказа не подойдут новичкам. Они еще не знакомы до конца с техникой выполнения упражнений, нервная система не подготовлена к подобным нагрузкам», — заявила Горбунова. Она добавила, что в таком случае мышцы перенапрягаются и возникают травмы.

Специалист пояснила, что существует «полный» и «технический» отказ. В первом случае не получается выполнить упражнение в рамках одного подхода, во втором движение выполнить реально, но с нарушением техники. «Если вы в силах сделать только одно или два повторения, это не отказ. Вы просто взяли большой для вас вес. Если можете выполнить, например, 12-15 повторений, где последние два-три — настоящее испытание, это то, что нам нужно», — подчеркнула Горбунова.

Ранее тренер Эшли Джой рассказала о пользе выполнения «альпиниста». «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — отметила Джой.

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      Андрей Стрельцов
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