Глава МОК сделал заявление об отстранении Олимпийского комитета России

Глава МОК Томас Бах: федерации не должны отстранять Россию из-за решения по ОКР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление об отстранении Олимпийского комитета России. Оно приводится на сайте организации.

Бах объяснил, что решение основано на действиях ОКР, однако оно не означает, что международные федерации должны автоматически отстранить российские спортивные федерации. «Это решает международная федерация в каждом конкретном случае, изучая ситуацию с учетом своего устава», — подчеркнул он.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации. В заявлении суда сказано, что арбитражное решение будет окончательным и обязательным, однако стороны имеют право подать апелляцию.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Директор по коммуникациям комитета Марк Адамс объяснил, что ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК.