Глава UFC оценил поединок Павловича и Аспиналла

Глава UFC Уайт заявил, что Аспиналл выглядел блестяще в бою против Павловича

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил поединок россиянина Сергея Павловича и британца Тома Аспиналла за титул временного чемпиона организации в тяжелом весе. Функционер высказался на пресс-конференции на YouTube-канале промоушена.

«Аспиналл принял этот бой на коротком уведомлении. И он выглядел блестяще против Павловича. Теперь у него есть много денег, чтобы немного передохнуть», — заявил Уайт.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

Изначально на UFC 295 должны были подраться Миочич и действующий обладатель титула в тяжелом весе Джонс. Однако незадолго до боя Джонс получил травму, из-за чего был вынужден сняться с поединка. Павлович был запасным на этот бой, но UFC свел его в Аспиналлом.