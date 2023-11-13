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20:37, 13 ноября 2023Спорт

Иностранный футболист рассказал о трудностях изучения русского языка

Футболист «Оренбурга» Вера заявил, что успехов в изучении русского языка нет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о трудностях изучения русского языка. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что с получением российского гражданства на сегодняшний день есть ряд проблем, в частности с экзаменом по русскому языку. При этом он подчеркнул, что не боится сдавать экзамен. «Учу русский каждый день. Но успехов нет», — отметил Вера.

30 июля Вера объяснил желание получить российское гражданство. Футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Он никогда не играл за сборную Аргентины. В 14 матчах Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 аргентинец забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

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      Анастасия Борисова
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