Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

Дом Константина Меладзе в Крыму подешевел на 11 млн рублей из-за риска аукциона

Композитор и продюсер Константин Меладзе снизил стоимость своей виллы в Крыму. Сделать это пришлось, чтобы избежать сценария торгов, в ходе которых была продана квартира Зеленских. О таких рисках для жилья Меладзе рассказал источники Telegram-канала Mash среди риелторов.

Коттедж Меладзе в элитном поселке «Вилла роз» в Гурзуфе подешевел на 11 миллионов рублей. Двухэтажный коттедж Меладзе площадью 700 квадратных метров изначально стоил 300 миллионов рублей. Вдобавок к нему потенциальный покупатель получит участок площадью 12 гектаров и бассейн. По информации Mash, особняк построен в 2010 году. Сам Меладзе в доме появлялся нечасто, поэтому ожидается, что и к сделке повышенного внимания он не проявит.

Выставить на продажу недвижимость вблизи Ялты Меладзе решил одновременно с поместьем в Подмосковье. Его покупатель нашелся в октябре. Трехэтажный особняк находится в комплексе «Миллениум парк», его площадь оценивается в 700 квадратных метров. Владельцы попросили за него 299 миллионов рублей.

Бывшая квартира президента Украины Владимира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе в крымском поселке Ливадия. Она занимает 119,5 квадратного метра. Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленского 24 мая. Ее рыночная стоимость составляла около 23,9 миллиона рублей. По итогам аукциона она была продана за 44,3 миллиона. Власти пообещали отправить вырученные с продажи жилья средства бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.