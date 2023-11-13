Панарин повторил рекорд по длительности результативной серии в НХЛ среди россиян

Артемий Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд по длительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12 ноября в матче «Коламбус Блю Джекетс» Панарин отдал две голевые передачи. Он набирал очки во всех 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ с начала сезона-2023/2024. Всего в его активе 24 балла по системе «гол плюс пас».

Таким образом, Панарин повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. В сезоне-1972/1973 аналогичный показатель был у Роду Жильбера. Кроме того, форвард поравнялся с рекордсменом по этому показателю среди российских хоккеистов — Дмитрием Квартальновым, который набирал очки в 14 матчах подряд в сезоне-1992/1993, когда играл за «Бостон Брюинс».

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.