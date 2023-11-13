Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
09:05, 13 ноября 2023Спорт

Панарин повторил рекорд по длительности результативной серии в НХЛ среди россиян

Артемий Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд по длительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12 ноября в матче «Коламбус Блю Джекетс» Панарин отдал две голевые передачи. Он набирал очки во всех 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ с начала сезона-2023/2024. Всего в его активе 24 балла по системе «гол плюс пас».

Таким образом, Панарин повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. В сезоне-1972/1973 аналогичный показатель был у Роду Жильбера. Кроме того, форвард поравнялся с рекордсменом по этому показателю среди российских хоккеистов — Дмитрием Квартальновым, который набирал очки в 14 матчах подряд в сезоне-1992/1993, когда играл за «Бостон Брюинс».

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Курашкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Белгородский губернатор опроверг данные о попытке ДРГ прорваться в регион

      Красота по-голландски. Чем поражает новый комплекс на Юго-Западе Москвы?»

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости