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10:38, 18 сентября 2023Спорт

Панарин вошел в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ

Россиянин Панарин занял 32-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в топ-50 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составил NHL Network, на данный момент опубликованы места от 31-го до 50-го.

Панарин занял 32-е место в списке. «31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе "Рейнджерс"», — отмечается в сообщении.

Ранее зарплату Панарина назвали неоправданно высокой. «На его счету 341 очко в 268 играх за "Нью-Йорк Рейнджерс", но они еще не дошли до финала Кубка Стэнли», — поделился журналист Джейсон Ньюленд.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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    Дарья Коршунова
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