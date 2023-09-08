Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бен Шелтон
Сегодня
22:00 (Мск)
Новак Джокович
US Open (м)
Карлос Алькарас
Завтра
02:00 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
11:32, 8 сентября 2023Спорт

Зарплату Панарина назвали неоправданно высокой

Журналист The Hockey News Ньюленд назвал зарплату Панарина неоправданно высокой
Артемий Панарин (слева)

Артемий Панарин (слева). Фото: Evan Buhler / Globallookpress.com

Журналист Джейсон Ньюленд поделился мнением о гонораре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Его слова приводятся на сайте The Hockey News.

Ньюленд назвал зарплату Панарина неоправданно высокой. «На его счету 341 очко в 268 играх за "Нью-Йорк Рейнджерс", но они еще не дошли до финала Кубка Стэнли. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — объяснил он.

Ранее Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезона-2022/2023. Зарплата спортсмена оценивалась в 12,5 миллиона долларов в год. По этому показателю он занял второе место, уступив только форварду «Даллас Старс» Тайлеру Сегину, который получил за сезон 13 миллионов долларов.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    ВСУ второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область

    Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости