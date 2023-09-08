Зарплату Панарина назвали неоправданно высокой

Журналист The Hockey News Ньюленд назвал зарплату Панарина неоправданно высокой

Журналист Джейсон Ньюленд поделился мнением о гонораре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Его слова приводятся на сайте The Hockey News.

Ньюленд назвал зарплату Панарина неоправданно высокой. «На его счету 341 очко в 268 играх за "Нью-Йорк Рейнджерс", но они еще не дошли до финала Кубка Стэнли. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — объяснил он.

Ранее Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезона-2022/2023. Зарплата спортсмена оценивалась в 12,5 миллиона долларов в год. По этому показателю он занял второе место, уступив только форварду «Даллас Старс» Тайлеру Сегину, который получил за сезон 13 миллионов долларов.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.