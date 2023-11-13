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19:22, 13 ноября 2023Среда обитания

Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

Губернатор Беглов: Большой Смоленский мост в Петербурге построят к 2032 году

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Большой Смоленский мост построят в Санкт-Петербурге к 2032 году. К сегодняшнему дню утверждены проекты его планировки и межевания территории, сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Реализация одного из самых масштабных инфраструктурных проектов города, по словам чиновника, создаст новый транспортный обход исторического центра. Строительство Большого Смоленского моста станет возможным благодаря инвестиционному сотрудничеству, подчеркнул Беглов. Возводить объект начнут в ближайшие месяцы. К существующей дорожной сети города мост присоединят через транспортные развязки — на проспекте Обуховской Обороны, на пересечении Дальневосточного проспекта, Союзного проспекта и улицы Коллонтай. Кроме того, в планах властей Северной столицы — реконструкция Ситцевого переулка длиной 260 метров, отмечается в релизе.

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Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 миллиардов рублей. Мост с легкими арочными пролетами будет расположен между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы, где нет переправ. Также известно, что мост будет разводным, его высота составит 15 метров, а протяженность — 1,6 километра. Предполагается, что там будет шесть полос (две — для общественного транспорта), в центре — трамвайные рельсы, с одной стороны — велодорожка, с другой — пешеходная.

План строительства новой переправы через Неву был представлен российскому президенту Владимиру Путину в 2021 году. К работам должны были приступить в 2023 году, но перенесли сроки на 2024-й.

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      Виктория Клабукова
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