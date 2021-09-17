Путину представили план строительства нового моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют возвести новый разводной мост через реку Неву, разработка документации для которого начнется уже в 2021 году. План строительства сооружения глава города Александр Беглов представил президенту Владимиру Путину на видеоконференции 17 сентября, передает РИА Новости.
Мост планируется возвести в створе большого Смоленского проспекта. На переправе обустроят транспортные развязки в сторону проспекта Обуховской Обороны и Октябрьской набережной, пояснил Беглов.
«Самое важное, что сооружение соединит два берега Невского района и Красногвардейский. В этих двух районах сегодня проживает более 830 тысяч человек. Часть средств уже имеется», — уточнил губернатор на обсуждении, добавив, что строительство стало возможным за счет прироста средств в бюджете после переезда штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург.
Ранее Беглов сообщал президенту об ожидаемых дополнительных суммах в распоряжении города из-за присутствия там энергетической компании — 17 миллиардов рублей в 2021 году и около 40 миллиардов — в 2022-м. Глава государства подчеркнул, что средства важно направить на развитие Северной столицы России.
В марте 2021 года в Санкт-Петербурге закрыли так называемый «мост глупости», под которым постоянно застревал транспорт. Сооружение построили в 2009 году, и более чем за десять лет из-за его неудобной конструкции пострадали сотни крупногабаритных машин.