Путину представили план строительства нового моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют возвести новый разводной мост через реку Неву, разработка документации для которого начнется уже в 2021 году. План строительства сооружения глава города Александр Беглов представил президенту Владимиру Путину на видеоконференции 17 сентября, передает РИА Новости.

Материалы по теме Слагаемые московского счастья. На Moscow Urban Forum раскрыли секрет удобной городской среды «Вам должно быть интересно». О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным

Мост планируется возвести в створе большого Смоленского проспекта. На переправе обустроят транспортные развязки в сторону проспекта Обуховской Обороны и Октябрьской набережной, пояснил Беглов.

«Самое важное, что сооружение соединит два берега Невского района и Красногвардейский. В этих двух районах сегодня проживает более 830 тысяч человек. Часть средств уже имеется», — уточнил губернатор на обсуждении, добавив, что строительство стало возможным за счет прироста средств в бюджете после переезда штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург.

Ранее Беглов сообщал президенту об ожидаемых дополнительных суммах в распоряжении города из-за присутствия там энергетической компании — 17 миллиардов рублей в 2021 году и около 40 миллиардов — в 2022-м. Глава государства подчеркнул, что средства важно направить на развитие Северной столицы России.

В марте 2021 года в Санкт-Петербурге закрыли так называемый «мост глупости», под которым постоянно застревал транспорт. Сооружение построили в 2009 году, и более чем за десять лет из-за его неудобной конструкции пострадали сотни крупногабаритных машин.