Тарасова оценила засчитанный за падение хореографический элемент Валиевой

Тарасова заявила, что не считает хореографический элемент Валиевой падением

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила хореографический элемент в прокате фигуристки Камилы Валиевой, засчитанный за падение на этапе российской серии Гран-при в Казани. Ее слова приводит ТАСС.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло», — заявила Тарасова.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе и допустила ошибку на хореографической дорожке, которую судьи также сочли падением. Кроме того, фигуристке не засчитали одну из двух секвенций с двойным акселем, поскольку, согласно правилам, в программе запрещено делать более одного элемента подобного типа.

Таким образом, Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Результат будет оглашен позднее. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.