Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
12:42, 13 ноября 2023Спорт

Тарасова оценила засчитанный за падение хореографический элемент Валиевой

Тарасова заявила, что не считает хореографический элемент Валиевой падением

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила хореографический элемент в прокате фигуристки Камилы Валиевой, засчитанный за падение на этапе российской серии Гран-при в Казани. Ее слова приводит ТАСС.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло», — заявила Тарасова.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе и допустила ошибку на хореографической дорожке, которую судьи также сочли падением. Кроме того, фигуристке не засчитали одну из двух секвенций с двойным акселем, поскольку, согласно правилам, в программе запрещено делать более одного элемента подобного типа.

Таким образом, Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Результат будет оглашен позднее. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

      Сбер прокомментировал сообщения о сбое

      Россиян предупредили о провоцирующих рак кишечника продуктах

      Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

      Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

      Стало известно о тяжелом диагнозе госпитализированного режиссера Митты

      В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости