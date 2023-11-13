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14:05, 13 ноября 2023Силовые структуры

У взорвавшей военкора Татарского Треповой нашли проблемы с психикой

Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Дарью Трепову признали вменяемой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты признали вменяемой Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин) в петербургском кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что девушка осознавала опасность и последствия своих действий. Тем не менее у нее выявлены проблемы с психикой.

У Треповой отмечается повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость, а также стремление к ярким эмоциональным переживаниям при неустойчивой самооценке.

Ее начнут судить 15 ноября в Санкт-Петербурге. Первое слушание пройдет на базе 1-го Западного окружного военного суда.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала Татарскому, в результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Также по делу проходит ее товарищ — Дмитрий Касинцев. Ему инкриминируют укрывательство преступления.

По данным Следственного комитета России, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

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      Любовь Ширижик
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