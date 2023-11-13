В Азербайджане потратят миллиарды долларов на восстановление Карабаха

Министр финансов Шарифов: Баку потратит на восстановление Карабаха более $7 млрд

Азербайджан выделил уже 6,5 миллиарда долларов на восстановление Карабаха, а до конца 2023 года сумма увеличится до 7 миллиардов, заявил министр финансов страны Самир Шарифов, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день на восстановление освобожденных территорий израсходовано 11 миллиардов манатов (6,5 миллиарда долларов). Ожидается, что к концу текущего года эти средства достигнут 12 миллиардов манатов (7 миллиардов долларов)», — сообщил Шарифов.

По его словам, реинтеграция Карабаха в экономику страны будет главным приоритетом Баку в ближайшие годы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) — бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Также он заявил, что «тема карабахского конфликта закрыта окончательно».

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в результате очередного обострения отношений между Арменией и Азербайджаном подписал указ о прекращении существования республики.