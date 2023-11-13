В МЧС назвали число подлежащих эвакуации из Газы в ближайшее время россиян

Советник главы МЧС Мартынов: еще около 70 россиян могут покинуть сектор Газа

Новый согласованный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включает около 70 человек. Такое число назвал руководитель операции, советник главы МЧС России Даниил Мартынов. Его слова приводит ТАСС.

«По договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это», — сообщил представитель министерства.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее Мартынов заявил, что опергруппа МЧС России будет находиться в Египте, пока из Газы не эвакуируют всех изъявивших желание покинуть территорию россиян.

После того как боевики ХАМАС напали на приграничные районы Израиля 7 октября, большое количество россиян оказались заблокированы в палестинском анклаве. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.