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11:58, 13 ноября 2023Наука и техника

В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate

Баранец: заявленные характеристики легкого истребителя Checkmate впечатляют

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Перспективный легкий тактический самолет, также известный как Су-75, или Checkmate, отличается впечатляющими характеристиками. Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил высокие показатели Су-75 по соотношению «стоимость-эффективность». По его словам, заявленная стоимость самолета в 25-30 миллионов долларов является среднестатистической.

«Американцы же задирают цену, некоторые конструкции их F-35 уже зашкаливают за 100 миллионов. Безусловно, потенциальные покупатели в кошельке не будут рыться, тем более при таких тактико-технических характеристиках Checkmate. Заявленные характеристики нашего истребителя, конечно, впечатляют, в том числе количество вооружений, включая авиабомбы ФАБ-500», — сказал Баранец.

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Также он оценил сроки появления первого опытного образца самолета, который, по словам вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, могут создать до конца 2025 года. Баранец подчеркнул, что такие сроки связаны с доработками конструкции.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Конструкторскую документацию уже передали на завод-изготовитель.

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к Су-75.

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      Даниил Иринин
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