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16:09, 13 ноября 2023Спорт

Вице-чемпионы Игр-2022 Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Серебряные призеры Игр-2022 Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Вице-чемпионы Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — заявил Морозов.

9 ноября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. От апелляции против Международного союза конькобежцев (ISU) отказались Тарасова и Морозов, а также Семен Елистратов и Ангелина Голикова. Отмечается, что разбирательство, начатое в апреле 2022 года, завершено.

В активе Тарасовой и Морозова две серебряные медали Олимпийских игр. Спортсмены стали вторыми в личном зачете на Олимпиаде-2022 в Пекине и в команде на турнире 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, они по два раза брали серебро чемпионатов Европы и мира, а также получали бронзовые медали ЧМ.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Андрей Стрельцов
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