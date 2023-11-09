Российские фигуристы отозвали иск на решение об отстранении от турниров

ФФККР и СКР отозвали иск в CAS на решение об отстранении от турниров

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В CAS заявили, что апелляции против Международного союза конькобежцев (ISU) отозвали Семен Елистратов, Ангелина Голикова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Отмечается, что разбирательство, начатое в апреле 2022 года, завершено.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в комментарии ТАСС объяснил решение. По его словам, российская сторона сосредоточится на развитии внутреннего спорта.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.