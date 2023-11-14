Аспиналл объяснил решение принять бой с Павловичем на коротком уведомлении

Том Аспиналл заявил, что принял бой с Павловичем, потому что хотел узнать себя

Британский боец смешанного стиля (ММА) Том Аспиналл объяснил решение принять бой с россиянином Сергеем Павловичем на коротком уведомлении. Его слова приводит YouTube-канал The MMA Hour.

«Никто не хочет драться с ним, особенно на двухнедельном уведомлении. Но именно этим наш спорт и привлекает: я хочу узнать, что я за человек», — заявил Аспиналл, отметив умение Павловича нокаутировать соперников.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

Изначально на UFC 295 должны были подраться действующий обладатель титула в тяжелом весе американец Джон Джонс и его соотечественник Стипе Миочич. Однако незадолго до боя Джонс получил травму, из-за чего был вынужден сняться с поединка. Павлович был запасным на этот бой, но UFC свел его в Аспиналлом.