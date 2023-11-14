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13:35, 14 ноября 2023Экономика

Доходы России от продажи нефти упали

МЭА: доходы России от экспорта нефти снизились на $25 миллионов в октябре

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Доходы России от экспорта нефти по итогам октября сократились на 25 миллионов долларов в сравнении с сентябрьским показателем и упали до 18,34 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации связали подобную динамику с рядом факторов, включая падение мировых биржевых цен на нефть. Кроме того, на ситуацию повлияли санкции Министерства финансов США по блокировке двух танкеров, перевозивших российскую нефть стоимостью выше предельного уровня в 60 долларов за баррель. Введенные ограничения привели к удорожанию доставки сырья из РФ и незначительному сокращению цен на российскую нефть во второй половине октября, заключили в МЭА.

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Однако суммарные доходы страны от продаж нефти зарубежным покупателям в течение второго месяца осени по-прежнему оставались вблизи максимального с октября 2022 года уровня, но сильно уступали значениям первой половины прошлого года. Так, по итогам марта 2022-го России удалось заработать на экспорте сырья в общей сложности 22,1 миллиарда долларов. Таким образом, в сравнении с пиковым показателем нефтяные доходы страны упали на 3,76 миллиарда, следует из статистических данных агентства.

Ранее эксперты Argus Media сообщили о резком падении цен на российскую эталонную марку нефти Urals. В начале ноября стоимость барреля сырья в порту Приморск на Балтийском море опустилась до отметки в 66,19 доллара. Таким образом, цены на российское сырье превысили потолок лишь на 6,19 доллара. Для сравнения, согласно данным российского Минфина, в октябре средняя стоимость Urals находилась на уровне в 81,52 доллара, а в сентябре — на отметке в 83,08 доллара.

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      Анатолий Акулов
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