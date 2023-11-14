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16:27, 14 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренер посоветовал упражнения для борьбы с сутулостью

Тренер Соломин предложил делать волну позвоночником для борьбы с сутулостью

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Фитнес-эксперт Денис Соломин посоветовал упражнения для борьбы с сутулостью. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер рекомендовал делать волну позвоночником 15-20 раз. «Встаньте на четвереньки и по сегментам запустите волну: подкрутите таз, вытолкните вверх поясницу, затем грудную клетку, затем расширьте пространство между лопатками, потом опустите голову на грудь», — описал он технику выполнения первой части упражнения. После необходимо выполнить обратные движения: «раскрыть хвост», как у павлина, затем прогнуть поясницу, потом грудную клетку, провалиться в лопатках и поднять голову вверх.

Также Соломин предложил делать упражнение «русалка». Исходное положение — встать на левое колено, прямую правую ногу отвести вбок и поставить на стопу, корпус вертикально над коленом. Затем нужно наклониться корпусом влево, поставить левую руку на пол ладонью, а правой рукой потянуться в продолжении дуги корпуса. После этого сменить сторону, повторить по 15-20 раз с каждой ноги.

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Кроме того, эксперт посоветовал выполнять упражнение «раскрытая книга». Исходное положение — встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, прямыми руками опереться о стену, как в планке, корпус наклонить вперед на несколько градусов. «Левой прямой рукой потянитесь назад с разворотом корпуса, а правой рукой отталкивайтесь от стены. Руки должны сформировать одну прямую линию. Обязательно стоять под наклоном, чтобы отталкиваться рукой от стены, помогая позвоночнику скручиваться по спирали», — пояснил Соломин.

24 сентября тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал простые упражнения для пробуждения организма. Эксперт посоветовал делать вакуум, а также отведение ног в сторону и назад.

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      Андрей Стрельцов
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