Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что страну не радует помощь Киеву

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш пожаловался на необходимость оказывать помощь Украине в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись беседы доступна в группе во «ВКонтакте» Вована и Лексуса.

Глава МИД Латвии высказался о саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил в июле. По его словам, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса понимают, что конфликт на Украине не закончится скоро и «будет стоить денег» для государств, которые постоянно оказывают помощь Киеву.

«Мы помогали им (Украине — прим. «Ленты.ру») в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — заявил министр пранкерам.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась Вовану и Лексусу, что многие западные страны устали от конфликта на Украине. Кроме того, она сочла, что украинское контрнаступление, «возможно, идет не так, как они ожидали». После публикации пранка стало известно, что Мелони пришла в ярость из-за беседы с Вованом и Лексусом. На фоне инцидента ее дипломатический советник Франческо Тало подал в отставку.