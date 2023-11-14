Гол россиянина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

Гол россиянина Кучерова помог «Колорадо» обыграть «Сиэтл» со счетом 5:1 в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. Одержать победу команде помог в том числе гол российского форварда Никиты Кучерова.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков. По итогам игры вратарь был признан третьей звездой.