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09:14, 14 ноября 2023Спорт

Гол россиянина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

Гол россиянина Кучерова помог «Колорадо» обыграть «Сиэтл» со счетом 5:1 в НХЛ
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. Одержать победу команде помог в том числе гол российского форварда Никиты Кучерова.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков. По итогам игры вратарь был признан третьей звездой.

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