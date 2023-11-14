Хоккеиста арестовали за непреднамеренное убийство соперника во время матча

Полиция арестовала хоккеиста, порезавшего Адама Джонсона коньком по горлу

В Южном Йоркшире полиция арестовала хоккеиста, нанесшего порез шеи игроку «Ноттингем Пантерс» Адаму Джонсону во время матча. Об этом сообщает Daily Mail.

Игрока подозревают в непреднамеренном убийстве. Его имя не раскрывается, однако, по информации издания, речь, вероятно, идет о хоккеисте «Шеффилд Стилерс» Мэтте Петгрейве, который порезал Джонсона коньком по горлу. Петгрейва будут содержать под стражей до выяснения обстоятельств.

29-летний Джонсон выступал в сезоне-2023/2024 за «Ноттингем Пантерс». 28 октября во втором периоде матча британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс» хоккеист получил случайный удар по горлу лезвием конька и потерял сознание. Встреча была остановлена, игрока доставили в больницу, где он скончался 29 октября.

За «Питтсбург» Джонсон играл с 2018 по 2020 год. Вместе с командой он провел 13 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросил одну шайбу и совершил три результативные передачи.